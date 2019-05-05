В ресторанах России введут платное резервирование столиков

Федерация ресторанов и отельеров России предложила ввести платное бронирование столиков в ресторанах. Новые правила будут введены в заведениях со средним и высоким ценовым сегментом. В России стоимость бронирования будет зависеть от города и типа заведения.

Для реализации необходимо создать специальный онлайн-сервис. Услуга будет аналогичной сервису резервирования номеров в гостиницах. Новое правило вводят, чтобы избежать лишних денежных потерь со стороны ресторанов, когда посетитель заказывает столик, но сам не приходит.

Бронирование будет таким же, как и в Европе. Для заказа столика в ресторане, понадобиться пластиковая карта, на которой будет заблокирована определенная сумма. Если клиент становится посетителем, то сумма разблокируется, а если нет, то спишется рестораном.