Сергей Лазарев и Алекс Малиновский выбрали отдых на сомнительном пляже

На этой фотографии прекрасно ВСЁ : И погода, и парочка на фоне ( что конкретно , интересно, они фотографируют😂🤦🏻‍♂️) , и прозрачность океана, и чистота пляжа !!! Единственное , на этой фото неудачно вышел Я !! 😉😀😂 #сергейлазарев #sergeylazarev #отпуск #спогодойповезло