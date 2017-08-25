Сергей Лазарев и Алекс Малиновский выбрали отдых на сомнительном пляже

Недавно стало известно, что уже второй отпуск подряд известный певец проводит вместе со своим другом.

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отправились отдыхать в США. Недавно Сергей выложил фото, на котором он запечатлен в крайне любопытном месте, где поблизости находятся только одни мужчины. Примечательно, что на фото Лазарев один и его спутника рядом не оказалось.

Исходя из оставленной Лазаревым заметки к посту, его очень увлекло наблюдение за парой мужчин, которая фотографируется и развлекается рядом с океаном. Кроме этого, сам Сергей Лазарев пожаловался на отсутствие фотогеничности, отметив, что на фотографии отлично все, кроме него.

Надо сказать, певец действительно заслужил небольшой перерыв после выпавших на его долю слухов, выступления на Евровидении. Поклонники исполнителя сразу отметили, что очень бы хотели очутиться на этой фотографии, даже в роли отдыхающих неподалеку мужчин. Также они писали, что погода вовсе не радует, ведь небо на снимке затянуто тучами. На новое фото отреагировал и коллега Сергея Влад Топалов, который решил поинтересоваться, на отдыхе ли сейчас Лазарев.