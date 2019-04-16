«Сам себе астролог»: Человек может сам предсказать будущее – Луна подскажет

Для этого требуется лишь посчитать, каким будет по счёту знак, по которому идёт прохождение транзитной Луны от Вашего зодиакального знака.

Прохождение одного знака зодиака транзитной Луной происходит, приблизительно за 2,5 дня. Именно с этим многими связываются изменения в событийном фоне и характере связей и взаимодействий. То есть, человек может стать «сам себе астролог» и предсказать собственное будущее. Луна подскажет.

Если, к примеру Луна, проходит по знаку Овна, то его стихией является огонь, планетой – Марс. Однако, именно земной спутник управляет инициативами, действиями и началами циклов.

Транзит Луны по отношению к человеческому солнечному знаку выражает понятие «дом». Пример этого можно рассмотреть на знаке Телец.

Вашим знаком Солнца, какой бы транзит не осуществляла Луна, остаётся первым знаком отсчёта. В таком случае, следующие за Тельцом Близнецы будут рассматриваться, как дом 2 со всей соответствующей тематикой гороскопа. Транзит Луны в Раке, будет для обозначать для

Тельца события, характерные дому 3. И так далее, до завершения на Овне, который станет символическим домом 12 для тельцов.

Если человек является Тельцом и Луна находится в его знаке (дом 1), это означает повышение востребованности и заметности в обществе. Одновременно станет возрастать личная самооценка и чувство эмоционального подъёма. Возникнет желание к тому, чтобы произошли внутренние перемены. Аппетит тоже улучшается. Вместе с тем повышена чувствительность к проблемам собственной личности. Также тельцы в этом доме становятся более раздражительными. Восприятие чужих мнений может стать болезненным. Повышается вероятность возникновения семейных ссор.

Когда Луна находится в Близнецах (это для Тельца 2-й дом) возрастает потребность материального свойства. Человека начинает волновать заработок и доходы. Одновременно, бессознательно накапливается энергия, которая пригодится в будущем. Этот лунный транзит в негативе имеет возможность неудачных финансовых сделок или покупок.

Следующим транзитом, который осуществит Луна, будет Рак. Третий дом считается хорошим периодом для того, чтобы налаживать контакты, заводить новые знакомства, активно обучаться и заниматься интеллектуальным трудом. В то же время повышается вероятность мелких ДТП.

Переход Луны во Льва обозначает хорошее время для внутрисемейных дел, увеличения материнского чувства, и получения поддержки от родственников. Одновременно могут возникнуть проблемы с имуществом.

Луна переходит в Деву. Активизируется любовно-романтическая жизнь. Можно творить и заниматься общественной деятельностью. В то же время возникают конфликты не только с любовниками, но и с детьми.

Дом 6. Тельцы активно выполняют повседневные задачи, в том числе по дому. Возрастает интерес к здоровью и диетам. Одновременно может происходить преувеличение болезней и проблемы с коллегами по работе.

Луна в Скорпионе. Улучшаются партнёрские и супружеские контакты. Появляются перспективы в коммерции. Одновременно возрастает риск противостояний с партнёрами.

Переход Луны в Стрельца является для стрельцов кризисным транзитом. Требуется особая продуманность во всех действиях. Возможно появление проблем в науках. Благоприятная фаза для оккультизма.

Луна переходи в Козерога. Этот транзит считается благоприятным. Возникает интерес к путешествиям. Удачны контакты с иностранными партнёрами. Одновременно происходят духовные блуждания и конфликты с чиновниками.

Транзит в Водолея должен повлечь деловую активность, появление чувства цели и перспектив по профессиональному росту. На работе могут возникнуть неприятности.

При Луне в Рыбе появятся новые знакомства и групповые контакты, обновятся планы. Вместе с тем тельцы могут проявить неуравновешенность, анархизм и стремление достичь полной свободы.

Затем Луна совершает транзит в Овен. Для тельцов это очень проблематичный период. Могут сниться вещие сны, значительно усиливается чувствительность и интуиция. В то же время повышается общая болезненность и усиление меланхолий. Также вновь вспоминаются дурные привычки. Можно столкнуться с обманом.

На примере этого гороскопа каждый может стать сам себе астрологом. Нужно лишь посчитать номер дома от вашего знака Зодиака, который, в любом случае, станет первым.