В России признают пригодным для проживания ветхое жильё

Понятие «ветхое жильё» будет узаконено правительством России, как не представляющее жизни проживающим никакой угрозы. Проект будет предложен в Госдуму предположительно к концу июня после работы над поправками к Жилищному кодексу. «Существует большая разница между «аварийным» и «ветхим» жильём» - об этом рассказали в Минстрое. Ветхое жильё находится под присмотром соответствующих ведомств, попадает под программу капитального ремонта, и может эксплуатироваться, в то время как аварийное требует переселения жителей, потому что несёт угрозу для жизни и здоровья. Андрей Широков, являясь председателем комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ, считает, что данные Минстроя о том, что в первом квартале 2019 года 15.3 млн кв. м. жилья признаны непригодными для жизни – лукавая статистика, на самом деле за 20 лет бездействия накопилось гораздо больше проблем в этой сфере. Главные угрозы для подобного жилья – неполадки электропроводки, повреждения водой, стихийные бедствия и действия третьих лиц.