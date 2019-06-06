Ксения Собчак пришла в ярость из-за фото с любовником

Многие знают буйный нрав известной светской львицы. На этот раз у нее разгорелся конфликт со Светланой Бондарчук, которая является главным редактором журнала Hello.

Стало известно, что на обложке журнала Hello стала красоваться фотография Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым, которая была сделана в рамках фестиваля «Кинотавр». Журнал выложил данную фотографию у себя в Instagram, после чего Ксения Собчак пришла в ярость из-за фото, где она позирует с Богомоловым, которого уже начали причислять к любовникам светской дивы. Ксения Собчак под фотографией в Instagram выразила свое возмущение, написав, что прежде чем публиковать такой материал, нужно сперва спросить разрешение.

Спустя некоторое время последовал ответ редакции, который несколько осадил знаменитую телеведущую. Ксении написали, что она находилась на публичном мероприятии, с ней и ее спутником работал фотограф, поэтому не нужно возмущаться. Ксения же вступила в перепалку и добавила, что она не позировала, а просто посетила это мероприятие вместе с Константином Богомоловым.

Также она добавила, что они с Константином не скрывают своих отношений, но и делать их всеобщим достоянием также не намерены. Более того, Ксения подчеркнула, что осведомлена о порядке действий в случае размещения на обложку героев фото и, прежде всего, всегда нужно спрашивать у них разрешение. Редакция Hello ответила, что журнал выходит каждую неделю и обложки не согласуются с героями, если фотографии сделаны на подобного рода публичных мероприятиях.