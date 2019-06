Ксения Собчак пришла в ярость из-за фото с любовником

View this post on Instagram

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали героями обложки нового номера HELLO! Каким был главный фестиваль российского кино и чем радовал публику в этом году, как проводили время его герои, какие фильмы смотрели, чем занимались в свободные от показов часы, какие светские пары привлекали к себе наибольшее внимание - подробный отчет обо всем происходившем на «Кинотавре» ждет читателей нового номера HELLO! уже завтра, 17 июня✨ @hello__ru #hello_ru #hello_russia #КсенияСобчак #КонстантинБогомолов #кинотавр30 @kinotavr30