Ксения Собчак пришла в ярость из-за фото с любовником

Многие знают буйный нрав известной светской львицы. На этот раз у нее разгорелся конфликт со Светланой Бондарчук, которая является главным редактором журнала Hello.
Стало известно, что на обложке журнала Hello стала красоваться фотография Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым, которая была сделана в рамках фестиваля «Кинотавр». Журнал выложил данную фотографию у себя в Instagram, после чего Ксения Собчак пришла в ярость из-за фото, где она позирует с Богомоловым, которого уже начали причислять к любовникам светской дивы. Ксения Собчак под фотографией в Instagram выразила свое возмущение, написав, что прежде чем публиковать такой материал, нужно сперва спросить разрешение.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов стали героями обложки нового номера HELLO! Каким был главный фестиваль российского кино и чем радовал публику в этом году, как проводили время его герои, какие фильмы смотрели, чем занимались в свободные от показов часы, какие светские пары привлекали к себе наибольшее внимание - подробный отчет обо всем происходившем на «Кинотавре» ждет читателей нового номера HELLO! уже завтра, 17 июня✨ @hello__ru #hello_ru #hello_russia #КсенияСобчак #КонстантинБогомолов #кинотавр30 @kinotavr30
Спустя некоторое время последовал ответ редакции, который несколько осадил знаменитую телеведущую. Ксении написали, что она находилась на публичном мероприятии, с ней и ее спутником работал фотограф, поэтому не нужно возмущаться. Ксения же вступила в перепалку и добавила, что она не позировала, а просто посетила это мероприятие вместе с Константином Богомоловым.
Также она добавила, что они с Константином не скрывают своих отношений, но и делать их всеобщим достоянием также не намерены. Более того, Ксения подчеркнула, что осведомлена о порядке действий в случае размещения на обложку героев фото и, прежде всего, всегда нужно спрашивать у них разрешение. Редакция Hello ответила, что журнал выходит каждую неделю и обложки не согласуются с героями, если фотографии сделаны на подобного рода публичных мероприятиях.
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