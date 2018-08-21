Столетняя бабушка Лиза Монеточка пожаловалась на свое здоровье

Певица поведала своим подписчикам в Instagram, что в последнее время не очень хорошо себя чувствует.

Лиза Монеточка пожаловалась на свое здоровье, отметив, что чувствует себя столетней бабушкой. Кроме того, она рассказала о своем заболевании – у певицы вегетососудистая дистония. По мнению врачей Екатеринбурга, это не такая уж и страшная болезнь и с ней вполне можно жить, ведь она встречается у большого количества людей.

Лиза Монеточка на протяжении долгого времени старалась не обращать внимание на тревожные звоночки своего здоровья, полностью погрузившись в творческую работу. Так, например, совсем недавно певица представила свой новый клип. Как оказалось, во время активной работы Лизы Монеточки ее болезнь начала прогрессировать и вызвала множество неприятных побочных эффектов, среди которых можно назвать периодическое обморочное состояние. Певица же призвала всех своих поклонников тщательно следить за своим здоровьем во избежание возможных осложнений, ведь из-за своей долгой и изнуряющей работы ей теперь придется изрядное количество времени уделить лечению.