Монеточка выпустила новый клип на песню «90-е»

Исполнительница Монеточка запустила в интернет свой новый клип, снятый к одной из песен альбома «Раскраски для взрослых»: «90-е».

Режиссер клипа - журналист Идов Михаил, который также участвовал в роли сценариста в создании фильма о Викторе Цое. В своей работе он, совместно с Монеточкой, Гречкой и Татьяной Булановой, попытались воссоздать атмосферу фильма «Брат», режиссера Балабанова.

Действие происходит в Санкт-Петербурге. По сюжету ролика, главная героиня клипа (сама Лиза-Монеточка), находясь на улицах города, начинает убивать людей из револьвера.

По словам Лизы, для нее эпоха девяностых - своеобразные легенды, которые она слышала от своих родителей, других старших родственников и учителей. «При этом все рассказывают об этом времени по-разному: кто-то с восторгом, кто-то с ужасом», - комментирует Монеточка.

Сейчас клип доступен на сервисах YouTube, Apple Music, ЯндексМузыка и др. Официальная премьера клипа состоялась сегодня, 21 августа.

Напомним, что только начав набирать свою популярность, Лиза-Монеточка уже стала замешана в нескольких конфликтах: с Земфирой, которая высказалась о качестве голоса певицы, и Еленой Ваенгой. Также Монеточка, вместе с еще несколькими исполнителями, отказалась выступать на фестивале Нашествие, который прошел в начале августа в Тверской области, таким образом выразив свое мнение о намерениях организаторов устроить на фестивале зону с военным оружием и пунктом отбора в армию.