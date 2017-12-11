Вдова Алексея Балабанова назвала новый клип Монеточки бездарным

Надежда Васильева считает, что хорошую идею очень плохо реализовали.

Вдова режиссера Алексея Балабанова, снявшего культовый фильм «Брат» с Сергеем Бодровым-младшим, заявила журналистам, что клип Монеточки «90» ей не понравился. Она считает, что клип бездарный и плохо отснят. При этом Васильева заявила, что больше не будет говорить об этом видео.

Напомним, Монеточка выпустила клип на песню «90», в котором предстает в образе Данилы Багрова. Режиссером клипа стал Михаил Идов, который работал над сценарием «Лета» вместе с Кириллом Серебренниковым. По словам авторов, они хотели передать в клипе атмосферу 90-х, которые для самой Монеточки стали своеобразной легендой, знакомой по рассказам родителей. Кроме певицы, в клипе снялись Таня Буланова и Гречка.

За первые сутки после премьеры клип «90» посмотрели более 860 тысяч пользователей Сети.