Ротару сама рассказала о своем здоровье после инцидента в Уфе

Чтобы пресечь слухи о серьезных проблемах со здоровьем, София Ротару вышла на связь с многочисленными поклонниками через Instagram. По словам певицы, сейчас с ее здоровьем все в порядке.

Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на Ufa1.ru прошла информация о том, что София Михайловна оказалась в реанимации в одной из клиник столицы Башкирии. Якобы после частного корпоративного концерта артистке стало плохо, и она потеряла сознание. А когда пришла в себя в больнице, на время потеряла память.

Однако позже концертный директор звезды Сергей Лавров опроверг эту информацию, назвав ее «неправдой». Лавров рассказал журналистам, что у певицы из-за жары «подпрыгнуло» давление. Ей помогли медики, дежурившие на концерте. В тот же день певица вылетела обратно в Москву.

Сама София Ротару сегодня выложила в Instagram свое свежее фото и пост. В нем она поблагодарила поклонников за их заботу и поддержку, заверила всех, что все в порядке и пожаловалась на жажду мороженого. Что и продемонстрировала на фото, где вместе с сыном держит в руках вафельные рожки со сладким летним лакомством.