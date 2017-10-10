В России падает популярность высшего образования

Данные портала Superjob свидетельствуют о востребованности в последнее время у выпускников таких направлений, как IT и медицина.

Медицина и IT лидируют среди сфер, которые выбирают выпускники школ в качестве своей будущей профессиональной деятельности. Эксперты выявили эти направления как наиболее приоритетные для современных выпускников. Такие данные приводит Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По сведениям сервиса, примерно четверть россиян считает целесообразным поступление своих детей в колледжи и училища, предпочитая их высшим учебным заведениям. Среди 47 % большая часть (20 %) отметила, что их дети пока находятся в поиске наиболее нужной для себя профессии, 6 % не осведомлены о планах своих детей, а 1 % заявил о том, что их ребенок после школы сразу же намерен работать. Напомним, что данный опрос был проведен 12 июня среди 1,5 тысяч родителей в 299 населенных пунктах страны. Стоит отметить, что эти данные получены от родителей, чьи дети завершили обучение в школе в 2018 году. Сведения наглядным образом демонстрируют падение популярности высшего образования в России.