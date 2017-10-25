Омбудсмен РФ: Пищевой мак перестанет считаться наркотиком

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила убрать из перечня наркотиков пищевой (кондитерский) мак.

Она считает, что множество людей, осужденных за торговлю пищевым маком, пострадали несправедливо только из-за того, что продают его большому количеству человек малыми частями, а в итоге за день получается большая партия, в которой экспертиза может обнаружить соломку. Уголовный кодекс должен преследовать людей, считающихся «опасными для общества», но Москалькова не считает торговцев пищевым маком таковыми. В данном случае закон действует формально, так как он нуждается в доработке. В настоящее время работа над внесением поправок в статью 228 (покупка, хранение и изготовление наркотических веществ) продолжается, и омбудсмен принимает в этом активное участие. Чистота сбора доказательств по этой статье сомнительна, поэтому необходимо внести изменения. На сегодняшний день в колониях и тюрьмах по статье 228 отбывают наказание около 140 тысяч человек, что составляет 26% от общего количества заключенных.

На фоне «дела Голунова» депутат Николай Брыкин сообщил, что 11 июня создан законопроект о смягчении наказаний за хранение наркотических средств в домашних условиях без цели их продажи.