Приятель Армена Джигарханяна раскрыл подробности нынешней жизни артиста

Старый друг артиста Артур Согомонян раскрыл некоторые детали здоровья актера.

Артур Согомонян в Facebook раскрыл некоторые подробности нынешней жизни артиста, написав, что Армен Джигарханян чувствует себя вполне неплохо и продолжает заниматься своим здоровьем. По информации от друга легендарного артиста, Джигарханян на данный момент находится в приятной ему компании близких и друзей, а это обстоятельство очень помогает ему налаживать свое здоровье. Кроме того, Артур Согомонян добавил, что актер не горит желанием общаться с представителями СМИ, несмотря на всю ту шумиху, которая в последнее время поднялась вокруг его имени. Сподвигло на такое решение Джигарханяна, по мнению его друга, огромное количество лжи и отсутствие правдивой информации, которая вызвала у актера отторжение от прессы.

По сведениям iReactor, недавно во время съемок телепередачи на экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую напала ее подруга. Данная сцена произошла на глазах у нынешнего кавалера Виталины, знаменитого певца Прохора Шаляпина. Стоит напомнить, что здоровье Джигарханяна значительно ухудшилось в октябре 2017 года: тогда он попал в больницу и объявил о разводе с Цымбалюк-Романовской.

Ей назначили 250 часов работ за то, что она установила камеру видеонаблюдения в кабинете Армена Джигарханяна, после чего сделанная запись была передана одному из популярных телевизионных ток-шоу. А это, как известно, расценивается как нарушение неприкосновенности частной жизни.