Дмитрия Шепелева начали травить в Сети

Телеведущий рассказал, что оскорбления в его адрес участились после выхода программ, которые были посвящены Жанне Фриске.

Дмитрий Шепелев записал ролик в Instagram, в котором признался, что его начали травить в Сети. Некоторые подписчики проявляют крайнюю степень негатива в его адрес, забрасывают его аккаунт гневными сообщениями. Ведущий связывает это с выходом некоторых передач, которые были посвящены годовщине смерти Жанны Фриске.

Дмитрий заявил, что он регулярно подвергается нападкам и оскорблениям от тех людей, которые, по всей видимости, находятся под впечатлением от увиденного. Кроме того, телеведущий рассказал, что ему пишут, к примеру, «Сдохни» или «Гори в аду» и многие другие весьма агрессивные высказывания.

Дмитрий Шепелев также подчеркнул, что иногда подобные сообщения исходят от людей, на которых вряд ли подумаешь. Например, это может оказаться какая-нибудь милая мамочка, размещающая у себя в профиле безобидные посты. Подписчиков Шепелев призвал отказаться от этой сомнительной затеи травли, так он все равно не собирается читать эти комментарии и, соответственно, на них реагировать. Подведя итог, Дмитрий Шепелев сказал, что имеет полное право хранить молчание и не затрагивать личные темы.