Четверть россиян неодобрительно относится к сожительству

25 % жителей России выступило против совместного проживания молодых людей до брака.

Примерно 25 % граждан России неодобрительно относятся к сожительству. Такие данные приводит опрос Института социально-политических исследований РАН. Оказалось, что за последние 7 лет число негативно настроенных граждан к сожительству лишь увеличилось.

Примечательно, что почти половина опрошенных (48 %) считает вполне допустимым рождения ребенка вне брачного союза. А отношения в формате добрачного совместного проживания признают как норму 27 % жителей страны. Около трети заявляют, что сожительство не очень хорошо сказывается на воспитании ребенка и на качестве семейных отношений. Тем не менее, 23 % считают сожительство верным решением и отмечают его благотворное влияние на семейную сферу.

Отметим, что данный опрос затронул молодых людей из 19 регионов России, а проведен он был в период с 2013 по 2018 год. По данным Росстата, молодежь все реже стала вступать в официальные браки. Эксперты считают это результатом демографического кризиса конца 90-х годов, а также неудовлетворительного финансового состояния россиян.