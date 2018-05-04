«Лежите у церкви»: новый рецепт счастья от Шаляпина и Цымбалюк-Романовской

Эпатажная пара выложила видео, в котором поделилась секретами своего прекрасного настроения.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять своих подписчиков и общественность новыми выходками. Так, парочка решила полежать возле храма Вознесения Господня в Москве. Для каких конкретно целей они это сделали – на этот вопрос ответить однозначно не получится. Тем не менее, в Instagram Цымбалюк-Романовская разъяснила мотивацию их поступка: они с Шаляпиным считают, что те люди, которые лежат возле церквей, обязательно будут счастливы. «Лежите у церкви», - именно так звучит новый рецепт счастья от Шаляпина и Цымбалюк-Романовской.

Кроме того, пара решила заснять на видео, когда процесс был в самом разгаре. Прохор Шаляпин на видео отметил, что место возле церкви Вознесения Господня он очень любит и часто его посещает.

Правда, неизвестно, в какой позе это делает певец, когда ходит сюда без сопровождения своей спутницы. Шаляпин посетовал на обилие комаров, но его возлюбленная предложила решение в виде палатки, на что Прохор ответил, что палатка – это больше про пляж. Завершая видео, Шаляпин уже традиционно пожелал всем подписчикам любви, а также постарался вдохновить их на аналогичное времяпрепровождение.