«Лежите у церкви»: новый рецепт счастья от Шаляпина и Цымбалюк-Романовской

Всем хорошего вечера💫 Обязательно иногда ложитесь ночью у церкви, как мы с @shalyapin_official - и будет вам настоящее счастье ☺️ #всемдобра #прохоршаляпин #виталинацымбалюкромановская #яполявлюбленнымпостелю