Обращение к Владимиру Путину вынудило СК возбудить уголовное дело по опасному расположению железной дороги

После «прямой линии» с президентом РФ жители села Варна Челябинской области добились у Следственного комитета возбуждения дела о недопустимых условиях пересечения железной дороги.

Нарушение статьи 238 УК РФ выявлено на станции «Тамерлан», не обеспечившей безопасность жизни и здоровья граждан, пересекающих железнодорожные пути. Данная станция входит в структуру Южно-Уральской железной дороги. Жители села сообщили главе государства, что вынуждены ежедневно пролазить под поездами, спеша по своим делам и обратно домой. Железная дорога проходит посередине населённого пункта. Рисковать жизнями приходится из-за отсутствия безопасного перехода через пути. Следователи осмотрели опасный участок, собрали показания с местных жителей и представителей власти, убедившись в реальности существующей проблемы. В текущем году это первое уголовное дело, возбуждённое после обращений на «прямую линию» с президентом. Следственный комитет начал рассмотрение свыше 10 заявлений граждан, переданных Путину таким образом. Среди обратившихся – жители Алтая, Саратовской, Калужской, Свердловской, Белгородской областей, а также Хабаровского и Красноярского края.