Из-за летучих мышей приостановили строительство железной дороги в Германии. О случившемся сообщает газета «Берлинер цайтунг».

Строящийся участок железной дороги должен привести к новому аэропорту Берлина. Но строительство временно остановили. Причина тому – летучие мыши.

Дело в том, что ночные животные устроили в двух заброшенных домах зимовку. По плану эти постройки должны были снести, прокладывая железную дорогу.

Однако многие из летучих мышей в Германии занесены в Красную книгу. Именно поэтому власти на официальном уровне запретили снос зданий до апреля. В связи с этим масштабную и трудоемкую стройку пришлось приостановить.

В Германии это уже не первый подобный курьезный случай. Осенью в городе Ойербах строительство дороги отложили до весны из-за спящего хомяка.