Адвокат Мамаева ответил на сравнение уголовных дел футболиста и Михаила Ефремова

Актёру, также как и Павлу, грозит «незаконный и необоснованный приговор» из-за излишнего резонанса, считает Игорь Бушманов.

Уголовное дело Михаила Ефремова получило широкий общественный резонанс. Аналогичная ситуация происходила в 2018-2019 г. при расследовании и судебном разбирательстве в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов в диалоге с корреспондентом «Чемпионата» ответил на сравнение уголовных дел футболиста и Михаила Ефремова. Защитник считает, что нельзя смотреть на эти процессы под одним углом, так как они несравнимы по своей сути. Каждое из дел имеет свои нюансы, особенности, и подход к ним индивидуальный. Так что сравнение простительно только «бабушкам на лавочке у подъезда», отметил Бушманов.

Защитник считает, что выражать позицию есть право только у участников процесса, он же не может делиться своим мнением еще и из-за профессиональной этики. По мнению авдоката, актёру, равно как и его подзащитным, грозит «незаконный и необоснованный приговор» из-за излишнего общественного резонанса. Вдобавок, Бушманов считает несправедливой систему судопроизводства РФ. Дело Кокорина и Мамаева это подтверждает: следственные органы не справились с расследованием, а прокуратура не организовала надлежащий контроль, что отразилось на приговоре, объяснил адвокат.

Напомним, за две спровоцированные в Москве драки осенью 2018 года Александр Кокорин получил 18 месяцев, Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. 17 сентября 2019 года оба вышли на свободу по УДО.