Роза Сябитова объяснила, почему заключённые в пандемию браки станут самыми крепкими

Ведущая «Давай поженимся» считает, что мировой кризис изменил отношения людей к семье.

Роза Сябитова заявила, что браки, заключённые в период пандемии, станут самыми крепкими, и объяснила, почему считает именно так. По мнению телесвахи, праздничная свадебная мишура — такая как выбор платья, ресторана или заказ лимузина — отходила на второй план во время кризиса, а на первое место выходили личные взаимоотношения. Ведущая программы «Давай поженимся» уверяет, что эти пары сосредоточились на «погоде в доме», контакты с родителями у них стали более частыми и душевными, в результате чего старшие родственники с большей охотой помогают своим чадам.

Ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, помогли тёще лучше понять зятя, а невестке — свекровь. Это позволило избежать ссор и недопонимания, так как у родственников появилось больше времени для общения. В то же время, союзы, которые заключались наспех, необдуманно, скорее всего, распадутся, так как бытовые проблемы быстрее проявляются в тесном семейном кругу, который было сложно покинуть для прогулки или посиделок с друзьями.