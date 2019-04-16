В Подмосковье проверяют безопасность ягод и грибов на рынках

В Минсельхозпроме назвали грибы, в которых больше всего радиации.

Каждое лето в список продуктов питания, подлежащих обязательной проверке на качество и безопасность, добавляются грибы и ягоды. На днях Минсельхозпрод перешел на летний список и провел свыше 200 проверок даров леса. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Подмосковье.

Проверки осуществляются в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. Сначала специалисты проводят визуальный органолептический осмотр. На плодах не должно быть следов болезни, вредителей, повреждений, земли, мусора и слизи. Грибы должны быть понятной видовой принадлежности, разрешённые к употреблению. Ядовитые, несъедобные и непонятные изымаются. Продукция к продаже на рынках допускается только свежесобранная.

Далее проверяют на радиацию при помощи дозиметров, потом гамма-спектрометром — на содержание изотопов цезия.

В министерстве назвали грибы, которые накапливают самое большое количество радиации и не рекомендуются к употреблению. Это, прежде всего, горькушки или горчаки. А также маховики, маслята, польские грибы и свинушки.

Андрей Разин, глава министерства, подчеркивает: «Ядовитые грибы вызывают тяжелые пищевые отравления, иногда со смертельным исходом».

Отравление грибами является одним из самых опасных и трудноизлечимых. Продукцию министр рекомендует покупать только на рынках, оборудованных государственными лабораториями, в специально оборудованных для этого местах.