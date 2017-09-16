Свердловский депутат пообещал Киркорову «теплую встречу» в Екатеринбурге за ролик про гея

Военные требуют от певца извиниться.

Настоящую «бурю» в соцсетях вызвал ролик, где Филипп Киркоров изобразил десантника-гея. Юмористический скетч был выложен артистом в Instagram еще 28 мая. И скандал вокруг него не утихает до сих пор. Вначале требовал извинений бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. Теперь в Facebook опубликовал гневную речь депутат Свердловской Думы, руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», Виктор Бабенко.

Депутат пишет: «подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны».

Бабенко считает, что особенно неуместен ролик подобного содержания в годовщину Победы и год 90-летия ВДВ и утверждает, что у артиста «нет стыда, совести и любви к России». Депутат пообещал Киркорову «теплую встречу» и присоединился к требованию Шаманова принести десантникам извинения.

Надо сказать, в Екатеринбурге Киркорова есть кому встретить и кроме десантников. Артист уже не в первый раз вызывает «праведный гнев». Не так давно он задел «православные чувства» активиста Сергея Алиева, который вызвал его на «мужской разговор».

При этом, со слов Екатерины Успенской, пресс-секретаря Киркорова, извиняться артист не будет. Поскольку выступает в ролике в качестве артиста и претензии стоит адресовать заказчику — телеканалу СТС, конкретно, площадке more.tv.

Большинство подписчиков Киркорова, нашли ролик смешным и считают его оскорбительным. В их числе и военные. Например, председатель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.