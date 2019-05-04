Сеть уличила А. Емельяненко в гомофобной насмешке над скандалом Киркорова с ВДВ

«Звезды голубые, голубые звезды», — прокомментировал боец свежий скандал из СМИ.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не остался безучастным к «свежему скандалу», который активно «раздувают» в СМИ. Самбист считает, что лучше всего эту ситуацию характеризуют слова из песни «Легенды Про» группы Centr «Звезды голубые, голубые звезды».

Соответствующее видеообращение опубликовано в личном Instagram спортсмена. Боец выразил уверенность, что поклонники поняли, о какой ситуации шла речь.

Видео из Instagram @alexemelyanenko

Пользователи Сети единогласно уличили Александра Емельяненко в гомофобной насмешке над скандалом Филиппа Киркорова с ВДВ. Также фанаты удивились нетолерантным отношением бойца к меньшинствам. Комментарий Емельяненко поддержали подписчики и назвали высказывание спортсмена точным отражением всей ситуации.

Комментарии из Instagram @alexemelyanenko

Напомним, 28 мая Филипп Киркоров опубликовал шуточный ролик, где предстал в берете и тельняшке. По сюжету безработному артисту предложили сыграть роль десантника-гея. Экс-командующий ВДВ, а ныне депутат Госдумы генерал Владимир Шаманов осудил действия певца и призвал удалить видео с «недопустимыми, циничными и не мужскими» высказываниями, а также извиниться перед настоящими бойцами.

Заявление Шаманова поддержали в Союзе десантников России пользователи Сети. Пресс-секретарь Киркорова заявил, что артист извиняться и удалять ролик не намерен.