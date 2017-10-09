В отношении Александра Емельяненко заведено административное дело

Анонимный источник утверждает, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, был задержан сотрудниками полиции, за нетрезвую езду (1-го марта).

Сотрудники полиции сообщили следующее: «Водитель подавал все признаки алкогольного состояния, категорически отказывался предъявить водительские права, более того оскорблял представителей полиции и даже угрожал физической расправой, после предпринял попытку скрыться».

Задержание проходило в Кислозаводске, где Александр Емельяненко, уходил от преследования сотрудников полиции. Результативными действиями отличились представители полиции, когда блокировали машину водителя. Емельяненко доставили в местное отделение МВД. Транспорт, задержанного, отправили на штрафную стоянку. В данный момент, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, относительно задержанного.