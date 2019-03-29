В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек

Госдума рассмотрит идею НРК о дополнительной поддержке из-за коронавируса для незащищенной социальной группы.

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила ввести дополнительную финансовую поддержку родителей-одиночек из-за COVID-19. Соответствующую идею чиновница направила в Госдуму, сообщает RT. Если власти одобрят инициативу, то до конца 2020 года в России может появиться новое пособие для отцов- и матерей-одиночек в размере от двух прожиточных минимумов на одного члена семьи.

Волынец считает, что из-за пандемии коронавируса матери-одиночки и отцы, воспитывающие своих детей без второго родителя, оказались в наиболее уязвимом положении. Оказанную властями из-за коронавируса финансовую помощь на детей глава НРК считает недостаточной. Председатель НРК предложила ввести новое пособие для нуждающихся семей независимо от имеющихся льгот и надбавок, которые необходимо сохранить.

На 1 января 2020 прожиточный минимум в РФ составил: на душу населения — 11 012 рублей, для трудоспособных граждан — 11 942 рублей, для детей — 10 8383 рублей.