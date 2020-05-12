Свыше 7 тысяч семей в Подмосковье получили пособие на детей от 3-х лет

Выплаты в размере 50% от прожиточного минимума полагаются малоимущим.

Пресс-служба регионального министерства социального развития в Подмосковье 16 июня сообщила, что количество семей с детьми от 3-х до 7 лет, получивших пособие, уже свыше 7 тысяч. Выплаты на детей в размере 50% от прожиточного минимума или 6 344 руб полагаются семьям, чей доход не более 13 115 руб на человека.

Начинает начисляться пособие по достижении ребенком 3-х летнего возраста. Так, если на начало года ребенку уже было 3 года, родители в июне получат сумму равную 38 000 руб.

Заявку о получении пособия на детей можно оформить в личном кабинете на едином портале госуслуг gosuslugi.ru.

Министр ведомства в Подмосковье Ирина Фаевская пояснила, что заявки обрабатываются в течении от 10 до 20 дней. Сведения о доходах документально подтверждать не требуется. Вся нужная информация поступает по автоматическому межведомственному запросу.

Если в помощи отказано, нужно проверить правильность заполнения заявки. При необходимости самостоятельно связаться с ведомством, которое не подтвердило сведения. Это отражается в личном кабинете. Затем заполнить заявку повторно. Работает горячая линия. Телефоны по месту жительства указаны на портале.

Данные о доходах за прошлый год не учитываются.