«После этого я стала себе нравиться», — пишет блогер НЕЛЛИ КОКС.

фото из Instagram

Аналитики немецкой компании AlgorithmWatch и Европейской сети журналистики выяснили, что «голые» фото Instagram предпочитает пейзажам и еде. Женщины в нижнем белье или мужчины с оголенным торсом появляются в ленте на 60% чаще.

Соцсеть при этом опирается на спрос — люди любят такой контент. Это и отсылка к эротизму, да и просто красиво.

Рождается другой вопрос — почему люди публикуют «голые» снимки. Ответов много. Нарциссизм, погоня за лайками, нездоровая психика — это если речь идет о снимках порнографического характера. А еще это позволяет избавиться от комплексов, полюбить себя.

Общество приучает человека воспринимать тело как нечто неприличное, запрещенное. Раньше это диктовалось церковью — пишет социопсихолог Юлия Зудина. Обнажаться было греховно. Это позволяло держать в узде «животное начало» человека, а заодно и контролировать общество.

Теперь ту же функцию по сдерживанию выполняет стыд, который навязывает массовая культура, отмечает психолог. Вокруг много «обнаженки». Стандарты же таковы, что сравнивая себя с «идеалом», большинство приходит к выводу — «я недостаточно хорош/хороша».

фото из Instagram

Человек считает себя несовершенным, ущербным. Это приводит к стрессу и депрессиям.

Соцсети же предоставляют площадку для безопасного самовыражения. Раздеться для фото в Instagram проще, чем пройтись без одежды по улице. Можно попробовать себя в роли модели и получить одобрение в виде лайков.

Портал The Village провел мини-опрос среди девушек, публикующих обнаженные фото. Спрашивали, зачем они это делают и что от этого получают. Вот как отвечают девушки:

НЕЛЛИ КОКС, 20 лет, студентка, танцовщица:

«Такие фото придают мне уверенность в себе, помогают раскрыться… я стала себе нравиться»

MY_SWEET_LIE, вокал, постановка речи:

«Неадекватов не очень много, на самом деле. Я даже была удивлена».

При этом одна пишет, что выше среднего роста. Другая, что в детстве была недовольна своей грудью, у третьей — бедра не укладываются в стандарт 90×60×90 и так далее.

фото из Instagram

Выходит, не всем нравятся «модельные параметры», на самом деле люди намного демократичнее. Стандарты красоты у людей разные. Кому-то нравятся худышки, кому-то пышки. Кто-то из девушек предпочитает высоких массивных, а кто-то компактных мужчин. И любить себя можно, даже если не похож/похожа на Ален Делона или Анджелину Джоли.