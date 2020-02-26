Челябинский Минздрав объявил, кого бесплатно протестируют на коронавирус

Обследование на льготных условиях положено 14 категориям граждан.

Челябинский Минздрав объявил, каких жителей региона бесплатно протестируют на коронавирус. Глава регионального ведомства Юрий Семенов подписал указ, в котором льготное обследование полагается 14 категориям граждан. В приоритете на бесплатное тестирование оказались те, кто приехал на территорию области из-за границы. Также в льготном порядке на наличие вируса проверят медработников и тех людей, у кого первый результат был положительный и тех, кого выписывают после курса лечения COVID-19.

В приоритете второго уровня оказались пожилые жители региона — 65 лет и старше. В этом случае тест проводится без промедления, посредством экспресс-анализа. По такой же схеме проверяют работников детских домов, которые работают в режиме изоляции.

Приоритет третьего уровня предписывает проверить людей, которые готовятся к плановой госпитализации или пребыванию в учреждениях санаторного типа. Бесплатно тестируют детей в организованных коллективах, если были выявлены три и больше случая заражения. Также проверку проходят призывники, но не раньше, чем за семь суток до призыва.