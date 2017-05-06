Виктория Боня разыгрывает в Instagram 1,7 млн рублей

Звезда запускает 4-х дневный масштабный розыгрыш, всего 2 условия.

фото из Instagram Виктории

Актриса и телеведущая Виктория Боня опубликовала сегодня в своем Instagram пост о масштабном розыгрыше. В срок 4 дня разыгрывается сумма 1, 7 млн рублей. Причем, 1 млн будет отдан в одни руки. А остальная сумма разойдется по 100 тысяч семерым подписчикам, которые определятся в прямом эфире.

Чтобы выиграть главный приз, нужно соблюсти всего 2 условия. Первое — подписаться на все подписки Виктории. Второе — всех «пролайкать». Всего подписок 25. И кто-то из этих 25 друзей Виктории через 3 дня проведет прямой эфир и выберет победителя по оставленным лайкам.

Чтобы получить один из дополнительных призов, нужно каждый день смотреть сториз и искать МЯЧ. Кто первый найдет и напишет — «штраф за МЯЧ» в директ, тот и получит вознаграждение.

Деньги Боня обещает перевести на карту.

Так что нужно просто смотреть сториз в Instagram и ставить лайки.