В Воронеже 20 улиц останутся без горячей воды из-за аварии на трубопроводе

До конца дня коммунальщики планируют разобраться с проблемой.

Пресс-служба ПАО «Квадра» сообщила, что в Воронеже из-за аварии на трубопроводе без горячей воды останутся 20 улиц.

Вместе с извинениями за причинённые неудобства, коммунальное предприятие опубликовала перечень улиц, преимущественно центрального района Воронежа, жителям которых придётся до конца дня обходиться холодной водой.

Кроме этого, горожан известили об обнаружении прорыва на магистрали и заверили, что к вечеру поломка будет устранена.

4 дня назад на время ремонтных работ без холодной и горячей воды остались три улицы в Воронеже. Коммунальщики из РВК «Воронеж» позаботились о горожанах, организовав подвоз воды непосредственно к домам, пострадавших из-за неполадок в системе водоснабжения. Полный список улиц, где будут действовать ограничения, доступен на сайте предприятия.