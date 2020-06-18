Жителям Саратова отключат газ на время капитального ремонта

Отключение коснется тех домов, у которых нет договоров со специализированными организациями на техобслуживание газового оборудования.

Сотни домов Саратова на время с июня до сентября останутся без газа. По сообщению «Саратовгаза» временное отключение связано с плановым капитальным ремонтом городских сетей. Специалисты уточняют, что отключение коснется жителей тех домов, у которых не имеется договоров со специализированными организациями на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Это является нарушением Правил пользования газом, зафиксированных в постановлении Кабмина РФ от 14 мая 2013 года. Восстановление газоснабжение может быть осуществлено только при условии наличия этого договора, если оборудование будет исправным, внутридомовые газопроводы останутся герметичными, а пригодность дымовых и вентиляционных каналов будет подтверждена актами.

В «Саратовгазе» указали перечень улиц, где будет производится отключение. Среди них улица Некрасова, Маркиной, Перспективная, Штейберга, Князевский взвоз, Титова, новый микрорайон поселка Тепличный и ряд других. Однако точной даты отключения газа специалисты не называют.