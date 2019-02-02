Весь Судан остался без электричества

Судан в пятницу вечером оказался полностью отключенным от электричества.

Об этом сообщил телеканал «Al-Arabiya».

Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что "Национальный центр управления подтвердил полное отключение сети и отметил, что инженеры и техники начали процесс перезапуска станций и постепенного восстановления питания сетей".

С начала 2018 года это уже четвертое полное отключение электроэнергии в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года.

В настоящее время Египет и Судан реализуют совместный проект по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт.