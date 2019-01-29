Торнадо в США унес 23 жизни

По словам местного шерифа, третьего марта по меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, причинившего "катастрофический" ущерб зданиям и дорогам, а также отключение электричества в южном штате Алабама.

«К сожалению, количество погибших на данный момент составляет 23 человека», - сказал Джей Джонс, шериф из округа Ли. Данный округ находится в восточной части Алабамы, на границе со штатом Джорджия. К сожалению, по словам шерифа, в этом стихийном бедствии есть пострадавшие дети.

Ранее стало известно,что несколько человек пропали без вести, а другие были госпитализированы, некоторые из них с «очень серьезными травмами».

Спасательные работы для пропавших были приостановлены в воскресенье ночью из-за опасных погодных условий, но Джонс сказал, что они возобновятся в понедельник. «Разрушения невероятны», - сказал он, отметив, что он не помнил подобную ситуацию с человеческими жертвами «по крайней мере за последние 50 лет».

В конце воскресенья президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим.

Джонс назвал ущерб, нанесенный торнадо, «катастрофическим», основанным на «разрушении домов», которое наблюдалось на протяжении нескольких километров, шириной около 400 метров.

На фотографиях и видео были видны деревья, разрезанные пополам, улицы, полные щебня, и дома, разрушенные торнадо. По данным компании PowerOutage.US, в округе Ли более 6000 домов остались без электричества, а еще 16 000 человек пострадали в соседнем штате.