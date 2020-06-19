Доктор Мясников: Гипертония и диабет ведут к потере зрения

Врач и телеведущий призвал граждан не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.

Свое мнение доктор Александр Мясников высказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Одни из самых распространенных заболеваний — гипертония и сахарный диабет со временем могут привести к потере зрения.

Медицинский эксперт объяснил, что сетчатка человеческого глаза снабжается кровью интенсивнее любого другого органа. Поэтому скачки артериального давления могут оказывать негативное воздействие на нормальную работу зрения.

Что касается сахарного диабета, то это заболевание поражает кровеносные сосуды по всему организму. При втором типе данного заболевания симптомы снижения зрения могут наблюдаться еще до заметного повышения уровня сахара в крови.

Серьезность проблемы сложно переоценить. По данным Минздрава РФ в стране зафиксировано около 5 млн больных сахарным диабетом и около 2 млн граждан, страдающих от гипертонии.