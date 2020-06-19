Минобороны РФ впервые проведёт набор в военные академии удаленно

Новый формат опробуют на себе 1,5 тыс. офицеров по всей стране.

Как сообщает издание «Парламентская газета», в 2020 году Минобороны впервые проведёт наборы в высшие военные учебные заведения дистанционно. Основной причиной для новшества называется сложная эпидемиологическая обстановка в стране.

Анонсировано, что в удалённом отборе с 1 по 15 июля будет участвовать порядка 1,5 тыс. офицеров, которые прошли предварительный конкурсный отбор. Ведомство отмечает, что формат видеоконференций позволит проводить оценку конкурсантов без отрыва их от прямых служебных обязанностей, фактически на месте прохождения службы. Оценка кандидатов будет проводиться специально сформированной комиссией на основании индивидуальных методик.

Ведомство отмечает, что уже сейчас график видеоконференций рассчитан по минутам, стенд с билетами для каждой специальности находится со стороны принимающей комиссии, а на подготовку предоставляется 20 минут. В случае успешной сдачи «экзамена», все зачисленные офицеры приступят к обучению по программам магистратуры с 1 сентября.

Начальник учебно-методического отдела Военной Академии МТО им. А. В. Хрулева Сергей Гаврилов отмечает, что удаленный набор психологически сложнее для конкурсантов и отбор пройдут как самые подготовленные, так и самые мотивированные.