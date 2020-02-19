Минобороны закупит модернизированные Су-34 в 2021 году

Порядка 20 самолётов обычной комплектации будет построено по контракту в 2020.

По информации агентства ТАСС, Минобороны заключило новый контракт с ПАО «Сухой» на поставку в течение трёх лет около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 стандартной комплектации.

Ведомство продолжает планомерно наращивать парк машин, которые заменят в войсках самолёты предыдущего поколения Су-24. Суммарно, начиная с 2012 года, авиаконструкторы из «Сухого» поставили для ВКС уже более 130 бомбардировщиков Су-34. Сейчас прорабатывается вопрос о необходимости модернизации уже имеющихся в эксплуатации самолётов с учётом опыта, полученного в Сирии.

С 2021 года Минобороны планирует закупать уже модернизированные модели, оснащенные универсальными контейнерами разведки (УКР) и интегрированным новейшим радиоэлектронным оборудованием, создававшимся в рамках опытно-конструкторской программы «Сыч». Заявлено, что будут обновлены системы связи, радарный комплекс, а перечень вооружения расширят «умными» бомбами и новыми видами ракет.

На данный момент Министерство обороны РФ проводит закупку отдельных комплектующих, что позволит сократить время от подписания контракта с производителем до фактического появления нового истребителя на вооружении войск.