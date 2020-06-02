В Кировской области снова заработают детские сады и крупные магазины

Запрет на курение кальянов и трубок власти продлили до 30 июня.

В Кировской области начался второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В регионе снова заработают детские сады и крупные магазины. В дошкольных учреждениях отменяются дежурные группы и возобновляется обычный режим работы. Власти также сняли ограничение на работу торговых заведений общей площадью до 800 кв. метров, если у них имеется отдельный вход с улицы. В регионе до сих пор сохраняется запрет на курение кальянов и трубок в кафе до 30 июня, хоть летние площадки открылись уже 16-го, как музеи и библиотеки.

Еще раньше заработали рынки и магазины с площадью до 400 квадратных метров, а с 21 мая вновь открылись парикмахерские, фитнес-центры. При этом даже в условиях послабления карантинных мер, пожилым людям в возрасте от 65 лет не рекомендуется нарушать режим самоизоляции, а масочный режим действует для всех без исключения. Но уже с 3 июля заработают детские и загородные лагеря. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены уже сейчас.