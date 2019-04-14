Адвокат перечислил россиянам причины запрета на выезд за рубеж

Запрет судебных приставов, хранение секрета Родины или военная служба могут стать причиной отказа.

Глава филиала Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в интервью изданию «Прайм» перечислил россиянам возможные причины запрета на выезд за рубеж. С отказом могут столкнуться должники, военнослужащие, а также имеющие допуск к гостайне.

Миронов пояснил, что судебные приставы могут наложить запрет на выезд за рубеж в случае невыполнения требований неимущественного характера, или долга в размере более ₽10 тысяч.

Отказать в выезде за пределы РФ вправе лицам, посвященным в секреты Родины. Это касается также военнослужащих и граждан в период прохождения альтернативной службы. Принудительно могут оставить в РФ лиц, заведомо указавших ложные данные в документах. Под отказ попадают подозреваемые, обвиняемые и осужденные люди, не отбывшие или не исполнившие наказание, добавил адвокат.

Дети до 18 лет могут путешествовать с одним родителем или опекуном, либо должны иметь при себе паспорт и нотариально оформленное согласие обоих родителей на выезд в страну направления. Если ребенка сопровождает один родитель, то важно иметь такое же согласие на выезд от второго. В противном случае могут возникнуть проблемы при прохождении пограничного контроля.

С 8 июня РФ разрешила пересекать границы определенным категориям граждан. Полное открытие границ произойдет, когда риск «завоза» коронавируса в страну будет минимальным, пояснил глава Роспотребнадзора.