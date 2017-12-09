Рената Литвинова назвала криосауну секретом своей «вечной молодости»

Актриса рассказала об этом в своем Instagram.

Фото из Instagram Ренаты Литвиновой

Ренате Литвиновой 53 года, но выглядит женщина едва ли на 30. Секретом своей «вечной молодости» она не делилась до последнего времени. Но на днях таки выложила в своем Instagram ролик из криосауны.

Рената написала, что 2 минуты процедуры в криосауне позволяют ей не только сохранять молодым лицо, но и улучшить состояние кожи, а также укрепить здоровье.

С тех пор, как она посещает процедуры шокового закаливания, а это уже 2 года, актриса перестала болеть.

Во время процедуры человек находится от 1 до 3-х минут в герметичном резервуаре, заполняемом жидким азотом. Температура там поддерживается от 140 до 180 градусов ниже нуля по Цельсию. Такое закаливание в криосауне Рената Литвинова и назвала своим главным, теперь уже «не секретным» правилом красоты.

Фото из Instagram Ренаты Литвиновой

Поклонники в комментариях сравнивают Литвинову со Снежной Королевой. Говорят, что ее «давно обдувает северным ветром». И хвалят за решительность.