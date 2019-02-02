Омичей будут штрафовать за громкую музыку и ремонт в ночное время

Запрет коснулся не только жителей многоквартирных домов, но и автомобилистов.

В Омске 29 июня вступят в силу изменения к Закону о тишине. Депутаты одобрили их еще 11 июня. Документ дополнился новыми ограничениями, за которые омичей будут штрафовать.

Если раньше запрет касался только многоквартирных домов, то теперь громкая музыка, ремонт в ночное время запрещены в частном секторе, в помещениях, которые прилегают к школам, больницам, санаториям. Под действие закона попадают таунхаусы, гостиницы и автомобили, владельцы которых любят слушать музыку на полной громкости.

С 22:00 и до 8:00, помимо вышеперечисленного, нельзя петь, играть на музыкальных инструментах, свистеть, кричать, издавать другие раздражающие звуки, даже в ресторанах и развлекательных центрах, запрещено допускать вой и лай домашних питомцев. В список запретных попала строительная разгрузка-погрузка с применением спецтехники, а также сигнализация автомобиля, которую владелец проигнорировал более одного раза.