Власти Хабаровска объявили об открытии детских садов

Учреждения работают в режиме «дежурных групп», соблюдая эпидемиологические требования.

Власти Хабаровска на заседании городского оперштаба объявили об открытии в краевом центре 86 детских садов и 2 школ, структурно имеющих дошкольные группы.

Глава управления образования города, Татьяна Матвеенкова, объявила, что местами в детских садах обеспечены все дети, чьи родители работают. На брифинге Матвеенкова предоставила данные, согласно которым в дошкольных учреждениях пребывает 10857 детей, распределённых по 901 дежурной группе. Всего зачислено — 12067 детей. Власти Хабаровска объявили о вынужденном открытии двух новых садиков раньше запланированных сроков по причине высокой плотности населения в определённых районах города.

И хотя все дошкольные учреждения работают, соблюдая эпидемиологические требования, остаётся нерешенным вопрос тестирования на коронавирус работников детских садов. Часть детских садов по-прежнему не укомплектованы устройствами обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами, но этот вопрос, утверждает Матвеенкова, практически решен.