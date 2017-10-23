В Ленобласти частично запретят продажу алкоголя в многоквартирных домах

Лишаются возможности продавать спиртное заведения с площадью до 40 метров.

Фото:piqsels.com и life.ru

Заксобрание Ленобласти приняло в трёх чтениях законопроект, который частично ограничит продажу алкоголя в многоквартирных домах. Местная власть преподносит это как меры по защите жителей домов, от которых в течении двух лет поступило порядка 200 жалоб на «объекты общественного питания».

Согласно заявлению председателя заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина, на данный момент 80% объектов в многоквартирных домах, с площадью от 20 до 40 км.м. – это так называемые «псевдобары», которые обходят ограничение по продаже алкоголя в период времени с 22 до 9 часов, оформляясь в качестве буфетов и имея возможность отпускать алкоголь в ночные часы. Введя ограничение на минимальную площадь в 40 «квадратов» для объектов, оказывающих услуги общественного питания, власть ожидает, что каждое второе непрофильное заведение перестанет существовать, тем самым понизится социальная напряженность.

Всего в Ленобласти порядка 600 объектов получивших подобного рода лицензию. Представители бизнеса считают, что, если власти запретят работу «общепитов» до 40 кв.м., это может негативно сказаться на отрасли, но подтверждающих это статических выкладок не предоставляют.

Фото: ria.ru

Стоит заметить, что федеральное законодательство устанавливает ограничение на 20 кв.м., в остальном регионы сами могу решать повышать это значение. Если закон будет реализован и власти запретят работу таких объектов, это создаст прецедент для других субъектов.