В Омске пройдёт конкурс по рытью могил на скорость

Форум-выставка «Некрополь» поставил условие — гроб должен войти в яму с первой попытки.

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Изначально предполагалось, что международная форум-выставка «Некрополь» устроит необычные состязания во Владивостоке. Но, по техническим причинам, конкурс по рытью могил на скорость пройдёт в Омске. Именно в этом городе пообещали выделить землю под соревнования на одном из городских кладбищ или на другой территории.

Один из со-организаторов конкурса — компания «Наследие» из Омска, уже зарегистрировала 19 команд, по 2 могильщика в каждой, а компетентное жюри будет оценивать работу участников. Помимо сноровки и слаженности действий, конкурсанты должны проявить профессиональные навыки — могила обязана соответствовать нужным размерам и стандартный гроб в неё должен войти с первой попытки.

Как заявили в оргкомитете выставки-форума «Некрополь», победителя соревнований ждёт приз — 30 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены ценные подарки и грамоты. Но главной целью является признание и повышение престижа профессии труженика сферы ритуальных услуг.