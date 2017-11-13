В Кузбассе вандалы осквернили могилу ветерана ВОВ

Разобрали ограду с места захоронения на металлолом неизвестные в Ленинске-Кузнецком, о чём сообщили родственники участника войны.

Источник: pixabay.com

Накануне торжественного парада в честь Дня Победы в Кузбассе родственники одного из ветеранов Великой Отечественной войны обнаружили, что могилу их прадеда осквернили вандалы. Как пишет VSE42.RU, от рук варваров пострадало захоронение Петра Косько и его супруги.

Сообщение с просьбой помочь за вознаграждение любой имеющей информацией опубликовали в местной группе ВКонтакте «ЧП Ленинск Кузнецкий 112». По словам родственников участника ВОВ, неизвестные разобрали ограду и калитку на металлолом. В качестве доказательств они предоставили снимки разграбленных могил.

Также сообщается, что за три недели до инцидента на Троицу семья посещала могилу прадеда, тогда всё было в порядке.

Источник: ВКонтакте «ЧП Ленинск Кузнецкий 112»

Подобное в Ленинске-Кузнецком происходит не впервые. Ранее вандалы уже оскверняли могилу на том же кладбище района 10 участок. Тогда захоронение пострадало серьёзнее. Неизвестные выдрали оградку, раскидали венки и цветы, а рядом вырыли яму.