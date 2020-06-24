Суд отказал жителю Ростовской области в иске к администрации Путина

Мужчина требовал лично от президента разъяснений по поправкам в Конституцию, но полученный ответ его не удовлетворил.

Селезнёв против Путина. Суд в иске отказал. Фото: личная страница Вконтакте К.Селезнёва, Рамблер/новости

Суд города Шахты отказал Константину Селезнёву в иске к администрации Путина. В марте житель Ростовской области воспользовался форумом на кремлёвском сайте, чтобы высказать своё отношение к президенту и задать несколько личных вопросов о голосовании по предложенным поправкам в Конституцию.

Судя по всему, выбранная им форма диалога была не совсем приемлема и цензурна. Вместо ответа шахтинец получил от смотрящего за ресурсом предупреждение за хамские высказываниям и напоминание о предусмотренной за это ответственности.

Возмущённый Селезнёв обратился в суд, чтобы тот обязал администрацию главы государства отвечать по существу на вопросы граждан. Однако, судебные инстанции отказались удовлетворить исковое заявление горожанина.

Правдоискателю объяснили, что «согласно ч. 3 ст. 29 Конституции РФ никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». А именно этого требовал Селезнёв от Путина и его администрации, которых, по понятным причинам, в момент оглашения вердикта не было в зале суда.