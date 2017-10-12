Дыра на Ленинградском мосту Омска заделана сразу после жалобы местной жительницы

В образовавшееся отверстие вполне мог провалиться ребёнок.

Дыра на Ленинградском мосту в Омске. Фото: omskgazzeta, Людмила Середа

Власти Омска оперативно отреагировали на жалобу местной жительницы, опубликовавшей в одном из городских пабликов тревожное сообщение о сквозной дыре на Ленинградском мосту. Буквально сразу после сигнала на место выехала муниципальная дорожная служба и пугающее отверстие было заделано и ограждено. В ближайшее время проблемный участок будет отремонтирован.

В четверг во время велопрогулки Людмила Середа обнаружила большую дыру на Ленинградском мосту. Ничем не огороженное отверстие в пешеходной части пролёта было опасным для любого прохожего, особенно в тёмное время суток. В него могли угодить колесом велосипедисты, не говоря о детях, которые из-за пугающих размеров дыры рисковали целиком провалиться в неё.

Женщина сняла на камеру мобильника аварийное место и разместила фотографии в Сети, на которые обратила внимание пресс-служба мэрии. После этого, на мост выехали дорожные бригады и обезопасили пешеходный участок.