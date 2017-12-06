Собчак предсказала Серебренникову победу в суде в день оглашения приговора

Ксения считает дело о хищениях абсурдным, а доказательства — несостоятельными.

Ксения Собчак: «Сегодня всё закончится хорошо!». Фото: ТАСС, КП.

В день оглашения приговора по делу «Седьмой студии», Ксения Анатольевна на своей странице в соцсети опубликовала пост в поддержку главного фигуранта — Кирилла Серебренникова. Собчак с оптимизмом смотрит на исход сегодняшнего заседания и предсказала режиссёру победу в суде.

Поначалу, светская львица, по её словам, написала большой пост, но затем стёрла его и ограничилась самым важным:

«Сегодня всё закончится хорошо, мы все победим».

Ксения по-прежнему считает дело абсурдным, доказательства несостоятельными и верит, что годы борьбы не прошли даром.

Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Ирина Прохорова с группой поддержки К.Серебренникова в здании Мещанского суда. Фото: станица в Instagram К.Собчак

26 июня суд собирается вынести приговор участникам дела о хищении 133 миллионов рублей. Кроме Серебренникова на скамье подсудимых оказались бывший генпродюсер и бывший гендиректор «Седьмой студии», а также экс-глава департамента Минкульта. Обвинение требует для фигурантов наказания сроком от 4 до 6 лет заключения и штрафов на общую сумму 1,5 миллиона рублей.