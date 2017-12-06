Собчак предсказала Серебренникову победу в суде в день оглашения приговора

Ксения считает дело о хищениях абсурдным, а доказательства — несостоятельными.
В день оглашения приговора по делу «Седьмой студии», Ксения Анатольевна на своей странице в соцсети опубликовала пост в поддержку главного фигуранта — Кирилла Серебренникова. Собчак с оптимизмом смотрит на исход сегодняшнего заседания и предсказала режиссёру победу в суде.
Поначалу, светская львица, по её словам, написала большой пост, но затем стёрла его и ограничилась самым важным:
Ксения по-прежнему считает дело абсурдным, доказательства несостоятельными и верит, что годы борьбы не прошли даром.
26 июня суд собирается вынести приговор участникам дела о хищении 133 миллионов рублей. Кроме Серебренникова на скамье подсудимых оказались бывший генпродюсер и бывший гендиректор «Седьмой студии», а также экс-глава департамента Минкульта. Обвинение требует для фигурантов наказания сроком от 4 до 6 лет заключения и штрафов на общую сумму 1,5 миллиона рублей.