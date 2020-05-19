Глава Оренбуржья разрешил проведение выборов и сдачу ЕГЭ в регионе

Паслер смягчил требования указа «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции».

Заполнение бланка ЕГЭ, фото из Instagram @sosh_44_grozny; избирательный участок, фото иоз Wikipedia.ru

Денис Паслер, Губернатор Оренбуржья, 26 июня внес новые поправки в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции» от 17 марта 2020 года. В соответствие с поправками, в регионе разрешили проведение выборов и сдачу ЕГЭ.

Выпускники школ смогут сдать экзамены очно и подготовка к ЕГЭ будет проходить по общепринятым правилам. Кандидатам на должность в Городской совет разрешено контактировать с избирателями лично в рамках предвыборной кампании.

Также глава Оренбуржья внёс поправки в режим проведения самоизоляции. С 15 по 19 июня можно изолироваться дома, на дачах и в других местах, где нет скопления людей и минимальный риск заражения других. Под данное правило не попали руководители, медицинские работники, сотрудники силовых структур и органов власти, так как они обязаны находиться на рабочем месте.

На 27 июня в Оренбуржье выявлено 63 новых случаев COVID-19, выздоровело 13, умер 1 человек.

С 18 июня заведения социального обслуживания Оренбургской области проводят поэтапное снятие карантинных мер.