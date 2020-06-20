Спортзалы и фитнес-центры Липецкой области откроются 29 июня

Спортивные соревнования также возобновятся, но пока без зрителей.

Липчане соскучились за спортом. Фото: uposter.

В Управлении физкультуры и спорта Липецкой области сообщили, что с понедельника снимается запрет на проведение городских и региональных соревнований и мероприятий, который действовал во время вспышки коронавирусной инфекции.

29 июня откроются также спортзалы и фитнес-центры, а вопрос возобновления работы бассейнов решат позднее, заявили в ведомстве. Несмотря на то, что в Липецке и области заметно снизилось число заболеваний COVID-19, все спортсмены обязаны соблюдать меры безопасности, придерживаясь социальной дистанции и соблюдая личную гигиену.

Особым пунктом в решении Управления по физкультуре и спорту значится требование о количественном ограничении групповых занятий — не более 20 человек одновременно. При этом, загрузка спортзала или фитнес-центра должна составлять не более 50% от максимальной вместимости.