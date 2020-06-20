В Ростовской области отсрочили открытие детсадов и яслей

Очередное смягчение карантинных мер не коснулось дошкольных учреждений.

Детсад в микрорайоне «Звездный», фото из Wikipedia.ru; детская игровая площадка, фото из torange

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый пакет снятия ограничительных мер в регионе. Однако открытие детсадов и яслей вновь отсрочили на неопределенный срок. Дошкольные учреждения продолжат работать в режиме жесткого карантина, передаёт ИА REGNUM.

В детских садах продолжат работать дежурные группы, однако полноценного возобновления работы учреждений в ближайшее время не прогнозируется.

В соответствии с поправками, с 27 июня начнут работать спортплощадки. Группа для тренировки должна быть до 20 человек, а заполняемость зала зрителями при спортивных мероприятий не превысит 10%.

С понедельника, 29 июня, возобновят работу летние кафе, рестораны и площадки, курортные отели и базы отдыха, зоопарки, парки культуры и отдыха. В регионе продолжает действовать масочный режим.