Харламов посмеялся над «ошибкой» в бюллетенях для голосования по Конституции РФ

По мнению шоумена, хорошо уже то, что слово «Российской» написали с большой буквы.

Гарик Харламов высмеял «ошибку» в бюллетенях для голосования по Конституции. Источники: kinogallery.com, instagram.com, @garikkharlamov

Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club Гарик Харламов посмеялся над «ошибкой», обнаруженной накануне в бюллетенях для голосования по Конституции РФ.

«В Конституцию или всё-таки в Конституции?», — решил выяснить шоумен и опубликовал этот вопрос в своем Instagram-аккаунте, подначивая подписчиков высказывать столь же едкие комментарии.

Однако пользователи не стали вникать в стилистические тонкости формы, а обронили только, что Основной Закон в новой редакции уже вышел, поэтому голосование, как и обсуждение орфографии в этом случае, якобы лишено смысла.

Подписчики не стали обсуждать «ошибку». Источник: instagram.com, @garikkharlamov

«Наше мнение никого не волнует», — пессимистично ответили фолловеры Гарику.

Ранее на предмет ошибки формулировку бюллетеня «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» обсудили языковеды. Академик РАН Анатолий Баранов осторожно заметил, что грубой ошибкой это не является, скорее стилистической неточностью, которая связана с некорректной передачей смысла.

Заведующий отделом Института русского языка им. В. В. Виноградова пояснил, что форма «в Конституцию» предполагает, что изменения существуют вне Основного Закона РФ. А форма «в Конституции» лучше отразит суть. При этом эксперт уточнил, что это его личное мнение, которое может не совпадать с позицией РАН.

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая и вовсе заявила, что не видит погрешности в бюллетенях и не советует концентрироваться на стилистике в ущерб фактам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился словами, что с точки зрения филологической чистоты вопрос важен.